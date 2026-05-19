Угольную компанию оштрафовали за монопольно высокие цены в области Абай

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по области Абай завершил расследование в отношении АО «Каражыра», передает агентство Kazinform.

В ходе расследования установлен факт установления монопольно высоких цен при оптовой реализации коммунально-бытового угля. Так, в первом полугодии 2022 года компания, занимая доминирующее положение на рынке оптовой реализации коммунально-бытового угля, злоупотребила своим положением путем установления монопольно высокой цены на указанный товар, что является нарушением законодательства в области защиты конкуренции.

На основании материалов расследования возбуждено административное дело. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семей привлечена к административной ответственности. Общая сумма примененных мер составила 87,4 млн тенге, включая штраф в размере 52,4 млн тенге и конфискацию монопольного дохода в сумме 35 млн тенге.

На сегодня решение суда вступило в законную силу. Административный штраф оплачен в добровольном порядке, монопольный доход конфискован в доход государства в полном объеме.

Департамент также вынес предписание об устранении последствий нарушения норм антимонопольного законодательства, которое АО «Каражыра» исполнено.

Данные меры направлены на обеспечение прозрачного ценообразования и защиту интересов потребителей в будущем.

Ранее Аэропорт Усть-Каменогорск снова оштрафовали за монопольно высокую цену на топливо.