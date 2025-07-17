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    09:38, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Уголь без очередей: в Усть-Каменогорске начали прием заявок на социальное топливо

    В Усть-Каменогорске открылся ранний прием заявок на социальный уголь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголь
    Фото: pixabay.com

    Власти города намерены снизить нагрузку на угольные тупики в пик сезона — в октябре и ноябре традиционно выстраиваются очереди.

    Для заблаговременного обеспечения социально уязвимых категорий населения был заключен трехсторонний меморандум между акиматом города, руководством угольного разреза «Каражыра» и общественным объединением «Организация ветеранов и инвалидов Афганистана». В рамках соглашения жителям частного сектора и пригородов предоставляется возможность приобрести уголь по фиксированной цене — от 15 700 до 16 200 тенге за тонну.

    — Топливо отпускается через четыре угольных тупика, задействованных в поставках для населения. Прием заявлений осуществляется в филиалах Центра территориального управления по месту жительства, — пояснили в акимате Усть-Каменогорске.

    В ведомстве подчеркивают: раннее оформление заявок поможет избежать дефицита и сбоев в логистике ближе к холодам.

    — Жителям частного сектора стоит воспользоваться возможностью и приобрести уголь заранее — до начала осеннего пика спроса, когда за ним приезжают из районов и госорганизаций, — отметили в акимате.

    На социальный уголь имеют право малообеспеченные, многодетные семьи, труженики тыла и другие категории горожан. Цена для них снижена в среднем на 500 тенге за каждую тонну. Проект реализуется в областном центре с 2007 года.

    Ранее мы рассказывали, сколько выплачено пособий по инвалидности, безработице и потере кормильца в Казахстане.

    Теги:
    Социальная поддержка ВКО Регионы Усть-Каменогорск Уголь
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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