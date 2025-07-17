Уголь без очередей: в Усть-Каменогорске начали прием заявок на социальное топливо

Власти города намерены снизить нагрузку на угольные тупики в пик сезона — в октябре и ноябре традиционно выстраиваются очереди.

Для заблаговременного обеспечения социально уязвимых категорий населения был заключен трехсторонний меморандум между акиматом города, руководством угольного разреза «Каражыра» и общественным объединением «Организация ветеранов и инвалидов Афганистана». В рамках соглашения жителям частного сектора и пригородов предоставляется возможность приобрести уголь по фиксированной цене — от 15 700 до 16 200 тенге за тонну.

— Топливо отпускается через четыре угольных тупика, задействованных в поставках для населения. Прием заявлений осуществляется в филиалах Центра территориального управления по месту жительства, — пояснили в акимате Усть-Каменогорске.

В ведомстве подчеркивают: раннее оформление заявок поможет избежать дефицита и сбоев в логистике ближе к холодам.

— Жителям частного сектора стоит воспользоваться возможностью и приобрести уголь заранее — до начала осеннего пика спроса, когда за ним приезжают из районов и госорганизаций, — отметили в акимате.

На социальный уголь имеют право малообеспеченные, многодетные семьи, труженики тыла и другие категории горожан. Цена для них снижена в среднем на 500 тенге за каждую тонну. Проект реализуется в областном центре с 2007 года.

Ранее мы рассказывали, сколько выплачено пособий по инвалидности, безработице и потере кормильца в Казахстане.