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    12:03, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Пособия по инвалидности, безработице и потере кормильца в Казахстане: сколько выплачено

    С начала года на выплату соцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из госбюджета было направлено 327,5 млрд тенге, передает агентство Kazinform. 

    На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
    Фото: МТСЗН РК

    Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС) осуществлены соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 44,8 млрд тенге.

    По состоянию на 1 июля, численность получателей соцпособий по инвалидности составила 541,7 тысячи человек, по случаю потери кормильца — порядка 198,3 тысячи человек.

    Размеры пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума. Размеры пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

    — Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 июля 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 94,4 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 64,8 тыс. семей, — сообщили в Минтруда. 

    Также в ведомстве пояснили, что размеры выплат индивидуальны и зависят от:

    • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года,
    • коэффициентов утраты трудоспособности,
    • количества иждивенцев,
    • стажа участия в системе обязательного социального страхования
    • замещения дохода.

    Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

    - С 1 января 2025 года размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца, - отметили в Минтруда. 

    Размеры пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для:

    1 группы — 101 702 тенге, 

    2 группы — 81 362 тенге,

    3 группы — 55 474 тенге.

    По состоянию на 1 июля средний размер социальных выплат:

    • по утрате трудоспособности - 70 574 тенге, 
    • по потере кормильца — 72 528 тенге.

    Ранее Минтруда поясняли, что удержания с пенсий и пособий возможны только по исполнительному производству и в установленных законом пределах. Подробнее - здесь

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК Социальный кодекс Общество
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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