Пособия по инвалидности, безработице и потере кормильца в Казахстане: сколько выплачено

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС) осуществлены соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 44,8 млрд тенге.

По состоянию на 1 июля, численность получателей соцпособий по инвалидности составила 541,7 тысячи человек, по случаю потери кормильца — порядка 198,3 тысячи человек.

Размеры пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума. Размеры пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

— Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 июля 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 94,4 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 64,8 тыс. семей, — сообщили в Минтруда.

Также в ведомстве пояснили, что размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования

замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

- С 1 января 2025 года размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца, - отметили в Минтруда.

Размеры пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы — 101 702 тенге,

2 группы — 81 362 тенге,

3 группы — 55 474 тенге.

По состоянию на 1 июля средний размер социальных выплат:

по утрате трудоспособности - 70 574 тенге,

по потере кормильца — 72 528 тенге.

Ранее Минтруда поясняли, что удержания с пенсий и пособий возможны только по исполнительному производству и в установленных законом пределах. Подробнее - здесь.