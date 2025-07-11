Удержания с пособий — только по закону: разъяснение Минтруда РК

- В соответствии со статьями 117,174 и 203 Социального кодекса РК, удержания из пенсий, государственных социальных пособий по инвалидности, социальных выплат по случаю утраты трудоспособности, допускаются только на основании исполнительного производства, - напомнил в ответе на депзапрос первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК А. Ертаев.

Согласно Социальному кодексу и Закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», удержания с пенсий и пособий допускаются только на основании исполнительного производства.

При этом установлены четкие пределы:

- не более 50% от пенсии,

- не более 25% от социальных пособий по инвалидности, по утрате трудоспособности и по случаю потери работы.

Вместе с тем, удержания не допускаются с:

- государственного социального пособия по потере кормильца,

- социальной выплаты по потере кормильца,

- социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей.

- Выплата пособий производится путем зачисления их на банковские счета получателей пенсий и пособий, открытых в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий. В целях защиты социальных прав получатели пособий и социальных выплат в обязательном порядке информируются о возможности открытия отдельного банковского счета для зачисления пособий и (или) социальных выплат, выплачиваемых за счет средств государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования. На денежные средства, находящихся на данном счете, не допускается взыскания третьими лицами (статья 58 Закона об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей), - отметил А.Ертаев.

Таким образом, получателям государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца предоставлено право на открытие отдельного банковского счета для зачисления пособий и (или) социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования.

Эти меры предусмотрены с целью обеспечения минимально допустимого уровня дохода для граждан, получающих государственную поддержку, учитывая что пенсии и пособия носят социальный характер, и их основное назначение – частичное восполнение утраченного дохода

в связи с достижением пенсионного возраста, инвалидностью, потерей кормильца, а также поддержка малообеспеченных граждан.

Ранее мы писали, что с 2026 года в Казахстане вырастут пенсии и пособия: на это выделят свыше 622 млрд тенге.