УЕФА номинировал победный гол Максима Самородова на звание самого красивого

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Победный гол казахстанского футболиста Максима Самородова в ходе шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2024 стал номинантом на звание самого красивого по версии УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликован список претендентов на звание автора самого красивого гола. В списке номинантов указан и казахстанский футболист Максим Самородов.

Самородов забил решающий гол в ворота сборной Северной Ирландии в ходе шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года в подгруппе H.

10 сентября в Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, и вернулась на второе место в своей подгруппе.

Национальную сборную с победой поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.