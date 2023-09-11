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    21:52, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Северной Ирландией

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    Фото: пресс-служба Президента РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.

    Президент пожелал национальной сборной новых достижений.«Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!», - отметил Глава государства.

    Президент высоко оценил гол, который забил в ворота Северной Ирландии Максим Самородов.

    «Хороший гол забил, понравилось мне», - отметил Касым-Жомарт Токаев, пожимая руку Максиму Самородову.

    Как сообщалось, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин

    присутствовали на матче в Астане.



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