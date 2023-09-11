Президент поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Северной Ирландией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.

Президент пожелал национальной сборной новых достижений.«Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!», - отметил Глава государства.

Президент высоко оценил гол, который забил в ворота Северной Ирландии Максим Самородов.

«Хороший гол забил, понравилось мне», - отметил Касым-Жомарт Токаев, пожимая руку Максиму Самородову.

Как сообщалось, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин

присутствовали на матче в Астане.



