21:52, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6
Президент поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Северной Ирландией
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.Президент пожелал национальной сборной новых достижений.«Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!», - отметил Глава государства.
Президент высоко оценил гол, который забил в ворота Северной Ирландии Максим Самородов.
«Хороший гол забил, понравилось мне», - отметил Касым-Жомарт Токаев, пожимая руку Максиму Самородову.
Как сообщалось, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин
присутствовали на матче в Астане.