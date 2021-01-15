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Удостоверение и значки депутатам маслихата вручили в Алматы

15 Января 2021 12:40
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Удостоверение и значки депутатам маслихата вручили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы депутатам маслихата VII созыва вручили депутатские удостоверения и значки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Новые депутаты получили удостоверения и значки из рук председателя территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанны Асановой.

Перед вручением аким Алматы Бакытжан Сагиантаев обратился к депутатам и озвучил основные задачи.

«Уважаемые коллеги, времени на раскачку нет. Нельзя тратить время на старте. Вы все опытные. Поэтому вы сегодня находитесь в этом зале в качестве депутатов маслихата города. Жители рассчитывают на вашу активную работу с горожанами. Будем работать вместе. Желаю успехов», - сказал аким.

Ранее был опубликован список депутатов маслихата от алматинского городского филиала партии Nur Otan.

Напомним, депутаты четырех партий прошли в маслихат Алматы: «Nur Otan», «Aк жол», «Ауыл», Народная партия Казахстана.




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#Алматы   #Акимат   #Другие государственные органы   #Выборы-2021  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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