Удостоверение и значки депутатам маслихата вручили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы депутатам маслихата VII созыва вручили депутатские удостоверения и значки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые депутаты получили удостоверения и значки из рук председателя территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанны Асановой.

Перед вручением аким Алматы Бакытжан Сагиантаев обратился к депутатам и озвучил основные задачи.

«Уважаемые коллеги, времени на раскачку нет. Нельзя тратить время на старте. Вы все опытные. Поэтому вы сегодня находитесь в этом зале в качестве депутатов маслихата города. Жители рассчитывают на вашу активную работу с горожанами. Будем работать вместе. Желаю успехов», - сказал аким.

Ранее был опубликован список депутатов маслихата от алматинского городского филиала партии Nur Otan.

Напомним, депутаты четырех партий прошли в маслихат Алматы: «Nur Otan», «Aк жол», «Ауыл», Народная партия Казахстана.



