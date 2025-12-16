Учреждения культуры области Жетысу получили ключи от автомобилей
В преддверии Дня Независимости в области Жетысу местным учреждениям культуры выдали автомобили. От имени акима области ключи от техники вручил его заместитель Диас Есдаулетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.
На торжественном мероприятии на центральной площади в Талдыкоргане заместитель главы региона особо отметил вклад работников культуры в популяризацию искусства края Жетысу, духовное развитие народа.
— Создание условий для комфортной работы специалистов сферы культуры, системное укрепление материально-технической базы объектов культуры — одна из наших главных задач. Сегодня мы пополнили автопарк учреждений культуры региона микроавтобусами и грузовым автотранспортом. Надеемся, что эти автомобили помогут творческим коллективам выезжать на гастроли, перевозить необходимое оборудование и декорации, участвовать в различных фестивалях, конкурсах, что положительно скажется на качестве работы, — сказал Д. Есдаулетов, вручая ключи от автотранспорта.
В этот день 8 районным, 2 городским домам культуры области, областной универсальной библиотеке им. С. Сейфуллина, областному архиву, художественной галерее и центру народного творчества было выдано 13 Газелей и 1 грузовой автомобиль.
От имени коллективов учреждений, получивших новую технику, со словами благодарности выступил директор дома культуры им. Зейнеп Койшыбаевой Алакольского района Отан Смагулов.
— Сегодня исторический день для работников сферы культуры Жетысуского региона. Впервые в один день в таком объеме выдается новый автотранспорт именно для учреждений культуры. Это наглядный знак заботы о гражданах, пропагандирующих национальные ценности, дающий нам импульс для дальнейшего творческого развития. Отмечу, что в нашем Алакольском районе строятся 4 новых объекта культуры, один из которых будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, 3 — в следующем году. Пусть и дальше процветает искусство и культура Жетысу, — сказал он.
К слову, после церемонии вручения ключей от автотранспорта состоялась церемония награждения и гала-концерт по итогам областного телевизионного конкурса «Жер жаннаты — Жетісу», который в регионе проводится второй год подряд.
В целом с начала образования области Жетысу инфраструктура сферы культуры обновлена на 36,2%. На укрепление материальной базы учреждений отрасли за последние три года выделено более 1 млрд тенге. Благодаря чему приобретены музыкальные инструменты, сценические костюмы, компьютерное оборудование и другие предметы первой необходимости. Сейчас в регионе функционируют более 300 учреждений культуры и архивов.