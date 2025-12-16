Учреждения культуры области Жетысу получили ключи от автомобилей

На торжественном мероприятии на центральной площади в Талдыкоргане заместитель главы региона особо отметил вклад работников культуры в популяризацию искусства края Жетысу, духовное развитие народа.

— Создание условий для комфортной работы специалистов сферы культуры, системное укрепление материально-технической базы объектов культуры — одна из наших главных задач. Сегодня мы пополнили автопарк учреждений культуры региона микроавтобусами и грузовым автотранспортом. Надеемся, что эти автомобили помогут творческим коллективам выезжать на гастроли, перевозить необходимое оборудование и декорации, участвовать в различных фестивалях, конкурсах, что положительно скажется на качестве работы, — сказал Д. Есдаулетов, вручая ключи от автотранспорта.

Фото: акимат области Жетысу

В этот день 8 районным, 2 городским домам культуры области, областной универсальной библиотеке им. С. Сейфуллина, областному архиву, художественной галерее и центру народного творчества было выдано 13 Газелей и 1 грузовой автомобиль.

Фото: акимат области Жетысу

От имени коллективов учреждений, получивших новую технику, со словами благодарности выступил директор дома культуры им. Зейнеп Койшыбаевой Алакольского района Отан Смагулов.

— Сегодня исторический день для работников сферы культуры Жетысуского региона. Впервые в один день в таком объеме выдается новый автотранспорт именно для учреждений культуры. Это наглядный знак заботы о гражданах, пропагандирующих национальные ценности, дающий нам импульс для дальнейшего творческого развития. Отмечу, что в нашем Алакольском районе строятся 4 новых объекта культуры, один из которых будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, 3 — в следующем году. Пусть и дальше процветает искусство и культура Жетысу, — сказал он.

К слову, после церемонии вручения ключей от автотранспорта состоялась церемония награждения и гала-концерт по итогам областного телевизионного конкурса «Жер жаннаты — Жетісу», который в регионе проводится второй год подряд.

Фото: акимат области Жетысу

В целом с начала образования области Жетысу инфраструктура сферы культуры обновлена на 36,2%. На укрепление материальной базы учреждений отрасли за последние три года выделено более 1 млрд тенге. Благодаря чему приобретены музыкальные инструменты, сценические костюмы, компьютерное оборудование и другие предметы первой необходимости. Сейчас в регионе функционируют более 300 учреждений культуры и архивов.