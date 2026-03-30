Учителям в области Жетысу вернули 72 млн тенге командировочных

Прокуратурой Панфиловского района области Жетысу в ходе проведенного анализа установлено, что районным отделом образования была допущена задолженность по командировочным расходам перед учителями на общую сумму 72 млн тенге.

Учитывая, что своевременная выплата компенсаций является обязательным условием обеспечения трудовых прав граждан, прокуратурой района внесен акт прокурорского надзора в адрес уполномоченного органа.

В результате принятых мер указанная задолженность полностью погашена. 492 педагога получили положенные выплаты в полном объеме.

Защита прав работников сферы образования остается приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры. Прокуратура области Жетысу напоминает о необходимости строгого соблюдения норм трудового законодательства в части своевременного исполнения всех социальных гарантий перед работниками.

Ранее в Акмолинской области была погашена задолженность по заработной плате.