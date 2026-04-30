Учителя «комфортной» школы в Шымкенте жалуются на непрекращающиеся проверки

В Шымкенте педагоги школы № 143 заявили о несогласии с увольнением директора Мейры Сулейменовой с формулировкой о несоответствии занимаемой должности за месяц до окончания учебного года и пожаловались на частые проверки. В городском управлении образования объяснили причины кадрового решения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам учителей, с 2025 года по апрель 2026 года в школе прошло более 20 проверок — как плановых, так и внеплановых, из которых 10 были инициированы управлением образования. По их мнению, это создает давление на педагогический коллектив и влияет на учебный процесс.

В управлении образования подтвердили, что кадровые изменения затронули сразу несколько «комфортных школ».

— За последнее время из 12 образовательных учреждений, открытых в Шымкенте в рамках Национального проекта «Комфортная школа», пять директоров уволились по собственному желанию, один — по статье. В частности, в апреле была уволена директор школы № 143 Мейра Сулейменова, — сообщил руководитель управления образования Шымкента Куаныш Искаков.

Почему уволили директора

Официальное открытие школы № 143 в микрорайоне Туран-2 Каратауского района состоялось 25 декабря 2024 года. Сегодня здесь обучаются 2336 учеников. За этот период, по данным управления, на руководство поступило значительное количество жалоб.

— Только через систему e-Otinish поступило 74 заявления, касающиеся организации учебного процесса, взаимоотношений с коллективом и родителями. Кроме того, имелись обращения со стороны государственных органов, в том числе три представления районной прокуратуры, — отметил Куаныш Искаков.

По его словам, значительная часть претензий касалась обеспечения горячим питанием учащихся. После расторжения договора с предыдущим поставщиком услуг школа некоторое время работала без официального контракта.

— 12 февраля директор расторгла договор с прежним поставщиком питания на основании решения суда. Однако почти месяц новый договор не был заключен. При этом питание детей продолжали обеспечивать лица без договорных отношений. В этот период поступали жалобы на качество питания и недовес, — пояснил он.

По словам главы управления, руководителю школы были даны разъяснения по процедурам госзакупок и дальнейшим действиям.

— Мы разъяснили порядок заключения договора и алгоритм работы с недобросовестным поставщиком, включая фиксацию нарушений и дальнейшее расторжение контракта. Однако эти меры, по нашим данным, не были реализованы в полном объеме. Как руководитель государственного учреждения она должна была своевременно принять решения. Отсутствие договора поставило под сомнение надлежащее обеспечение питания, — отметил Куаныш Искаков.

В социальных сетях, действительно, появились обращения родителей с жалобами на качество питания и санитарное состояние школьной столовой.

После участившихся обращений была создана рабочая группа.

— В течение месяца услуги оказывали лица без подтвержденных договорных отношений, что создавало риски для здоровья детей. В связи с этим возникли вопросы к финансово-хозяйственной деятельности. Дополнительно была направлена группа специалистов — финансистов, бухгалтеров и специалистов по госзакупкам. В ходе проверки выявлены нарушения в сфере государственных закупок, бухгалтерского учета и планирования. Все факты зафиксированы и доведены до сведения директора, — сообщили в управлении образования.

В ведомстве подчеркнули, что не являются стороной в договорах между школой и поставщиками услуг, эти отношения регулируются законодательством и приказами профильного министерства. Согласно должностным обязанностям, именно директор несет персональную ответственность за организацию питания и контроль качества услуг.

В итоге было принято решение об увольнении директора школы № 143. По словам руководителя управления образования, оно принималось не единолично, а коллегиально.

— По итогам рассмотрения на коллегии, в состав которой входят представители общественного совета, профсоюза, действующих директоров школ и авторитетных педагогов, руководитель школы № 143 признана не соответствующей занимаемой должности. С учетом согласования с профсоюзом принято решение об ее увольнении, — сообщил Куаныш Искаков.

При этом в ведомстве отмечают, что сама директор Мейра Сулейменова с выводами не согласилась.

— Акт результатов проверки школы мы направили в департамент экономических расследований для дачи правовой оценки действию данного руководителя. Они сейчас работают над этим, — уточнили в управлении.

Это не единичный случай

В управлении образования также прокомментировали ситуацию в другой «комфортной» школе Шымкента.

— В школе № 142 были зафиксированы факты буллинга старшеклассников к ученикам младших классов. В связи с этим мы сформировали рабочую группу, так как обязаны реагировать на все подобные инциденты. По итогам проверки были выявлены нарушения в учебном процессе и финансово-хозяйственной деятельности. Директору объявлен строгий выговор, после чего она освободила должность по собственному желанию, — сообщили в ведомстве.

Всего в Шымкенте работают 294 школы, из них 164 — государственные и 130 — частные. Число учащихся превышает 279 тысяч человек (более 209 тысяч учатся в государственных школах, около 69 тысяч — в частных). Сфера среднего образования города представлена разнопрофильными школами, включая лицеи, гимназии и 12 учебных заведений по проекту «Комфортная школа».

По данным управления образования, сегодня 18 вакансий на должность директора школы остаются открытыми.

Отметим, Национальный проект «Келешек мектептері» реализуется в стране по поручению Главы государства и охватывает все регионы страны. Почти половина комфортных школ строится в отдаленных селах Казахстана.

За 2024–2025 годы в Казахстане построено 217 общеобразовательных учреждений нового формата, однако 34 из них не введены в эксплуатацию.

В Жамбылской и Костанайской областях реализация проекта «комфортных» школ затягивалась, из-за чего сроки сдачи школ неоднократно переносились.