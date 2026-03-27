Почему не все построенные «комфортные» школы в Казахстане начали свою работу

Как сообщили в ведомстве, строительно-монтажные работы завершены по всем школам. Всего построено 217 «комфортных» школ на 460 тысяч ученических мест: 105 — в 2024 году и 112 — в 2025-м.

Однако на сегодня учебный процесс организован только в 183 школах, где обучаются порядка 217 тысяч учеников.

— По оставшимся 34 школам ведется оформление правоустанавливающих документов — получение актов ввода в эксплуатацию, регистрация документов в органах юстиции, получение заключения СЭС и необходимых лицензий (медицинская, образовательная), — говорится в ответе министерства.

После завершения указанных процедур акиматами школы должны начать полноценную образовательную деятельность.

В ведомстве также отметили, что для построенных школ обеспечены гарантийные обязательства: на строительно-конструктивную часть зданий установлен гарантийный срок 5 лет, на поставленное оборудование и мебель — 3 года.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта был решен вопрос 52 трехсменных и 12 аварийных школ, вместе с тем, значительно сокращен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

Также стоит отметить, что реализация проекта сопровождалась рядом проблем. В отдельных регионах, в частности в Жамбылской и Костанайской областях, строительство школ затягивалось, из-за чего сроки ввода объектов неоднократно переносились.