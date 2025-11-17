Учитель с 30-летним стажем из ВКО за год стала лучшей лучницей мира

— Как давно Вы занимаетесь стрельбой из лука?

— Всего год. Начала прошлым летом. Невестка принесла домой лук, нам всем стало интересно попробовать. Мы стреляли, конечно, но сначала стрелы улетали в разные стороны и почти не попадали в мишень. Постепенно научились.

— Почему выбрали именно этот вид спорта?

— В детстве в деревне мы сами делали луки из дерева и играли с мальчишками в стрельбу. Возможно, поэтому, увидев настоящий лук, я сразу заинтересовалась. Муж и невестка тоже занимаются стрельбой, и мне захотелось попробовать как хобби. Оказалось, что у меня получается, но сказать, что это легко — нельзя. Настоящий лук тяжелее детского, стрелу нужно не только выпустить, но и удерживать. А чтобы попасть в мишень, нужно хорошо прицеливаться — руки и плечи устают.

Когда берешься за тетиву и выпускаешь стрелу — это особое чувство. На какое-то время забываешь о работе, отдыхаешь, словно получаешь заряд энергии.

Фото: из личного архива Аяш Қабдоллаевой

— А чем Вы занимаетесь в профессиональной сфере?

— 25 лет я работала учителем начальных классов в казахской средней школе имени Оралхана Бокея в селе Глубокое. С 2022 года я руководитель кружка прикладного искусства «Атамұра» в Детском доме творчества. Мы с детьми валяем из шерсти, шьем тюбетейки, рисуем, делаем корзины и шкатулки. Творчество мне близко с детства, моя бабушка была мастером народного ремесла — она вышивала, вязала, шила лоскутные одеяла. Думаю, это качество у меня в крови.

— А когда Вы впервые участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука?

— Сразу взять лук и попасть стрелой в мишень — это невозможно. Нужно усердно тренироваться, совмещать несколько действий одновременно: стоять правильно, прицеливаться, выпускать стрелу. Я тренировалась каждый день. После работы делала домашние дела и обязательно проводила минимум два часа на улице, иногда до наступления темноты. Муж сделал мишени на расстоянии 50-60 метров, и я оттачивала мастерство.

Мои первые соревнования состоялись прошлым летом. Областное управление физкультуры и спорта ежегодно проводит народные спортивные игры среди районов. Мы с мужем участвовали в парном турнире по стрельбе из лука и заняли первое место. После этого я начала участвовать в индивидуальных соревнованиях — сначала небольших, затем областных. Став чемпионкой Восточного Казахстана, я вышла на республиканский уровень. В этом году, после победы на турнире «Ақ бидай», я решилась участвовать в соревнованиях мирового уровня. Так, на Кубке мира в Ульсане, Южная Корея в индивидуальном турнире «Мишень-жамбы» я заняла первое место среди более 130 женщин-спортсменок.

Фото: из личного архива Аяш Кабдоллаевой

— На каком уровне проходил Кубок мира?

— На международные соревнования приехали 537 спортсменов изо всех уголков планеты. Всё было организовано идеально: более 500 участников одновременно распределили по нескольким мишеням, каждому заранее было рассчитано и назначено своё место и время. Поэтому никакой суматохи и хаоса на соревнованиях не было.

— А в решающий момент Вы волновались?

— Конечно, было волнение. Но благодаря целому году упорной подготовки я смогла справиться с этим и добиться победы. Главное — вовремя контролировать своё волнение, и тогда можно достигнуть результата.

— Какой момент запомнился Вам больше всего?

— Финал. Двое боролись за первое место. Последняя стрельба, решающий момент. Мы стреляли три раунда по пять стрел. Я была полностью сосредоточена на попадании в мишень и даже не заметила, как закончился третий раунд. После каждого раунда мы собирали стрелы, и я пошла за стрелами, чтобы снова стрелять, как вдруг тренер закричал мне сзади. Оказалось, что соревнования уже закончились, и я стала победительницей. Для меня это было неожиданно и забавно. Наверное, этот момент я запомню на всю жизнь.

Фото: из личного архива Аяш Қабдоллаевой

— Какие советы Вы бы дали своим ученикам по совмещению спорта и творчества?

— Я советую пробовать себя в разных направлениях и не ограничиваться чем-то одним. Если человеку интересно, он всегда найдёт время. Главное — побороть лень. Занимаясь творчеством и спортом одновременно, можно выбрать то, что действительно нравится. Родителям я всегда говорю: «Развивайте детей всесторонне». Именно так раскрываются их лучшие качества и уникальные способности.

Фото: из личного архива Аяш Қабдоллаевой

— А какую пользу стрельба из лука даёт человеку?

— Польза огромная. Прежде всего, этот вид спорта учит терпению: нетерпеливые просто не осваивают стрельбу и бросают её на полпути. Стрельба полезна для зрения, ведь приходится прицеливаться на большое расстояние. Это тренировка не только для глаз, но и для всего тела. Кто-то может подумать, что достаточно просто держать лук и стрелять, но при стрельбе с 60 метров, когда снова и снова собираешь стрелы, устают даже ноги.

Кроме того, стрельба из лука формирует характер детей. Психологически они закаляются, становятся более спокойными и уравновешенными.