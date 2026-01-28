Учитель химии из Алматы признана одной из лучших в мире

Как сообщили в акимате Алматы, Татьяна Белоусова – педагог-мастер, обладатель почетного звания «Учитель Казахстана –2024». Ее кандидатура прошла многоэтапный отбор: от подачи анкеты и дополнительных материалов до экспертной оценки и финального отбора.

Официальный список ТОП-50 лучших учителей мира был опубликован 15 декабря 2025 года на сайте Global Teacher Prize. Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.

Казахстан участвует в Global Teacher Prize в пятый раз. За все время представители страны трижды входили в число 50 лучших педагогов мира, включая текущий отбор.

Напомним, более 91 тысячи учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации в Казахстане в прошлом году.