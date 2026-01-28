Учитель химии из Алматы признана одной из лучших в мире
Учительница химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяна Белоусова вошла в ТОП-50 лучших педагогов мира по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате Алматы, Татьяна Белоусова – педагог-мастер, обладатель почетного звания «Учитель Казахстана –2024». Ее кандидатура прошла многоэтапный отбор: от подачи анкеты и дополнительных материалов до экспертной оценки и финального отбора.
Официальный список ТОП-50 лучших учителей мира был опубликован 15 декабря 2025 года на сайте Global Teacher Prize. Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.
Казахстан участвует в Global Teacher Prize в пятый раз. За все время представители страны трижды входили в число 50 лучших педагогов мира, включая текущий отбор.
Напомним, более 91 тысячи учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации в Казахстане в прошлом году.