Более 91 тысячи учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации в Казахстане

Программы охватывают учителей начальных классов, общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, а также учителей физической культуры. Кроме того, педагоги прошли обучение по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровой компетентности.

Как сообщили в Мин просвещения, из них около 70 тысяч специалистов прошли курсы в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу», около 18 тысяч — в Национальном научно-практическом институте благополучия детей «Өркен».

Бесплатные программы также были организованы в Республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования, Национальном научно-практическом центре физической подготовки, а также в Национальном научно-практическом центре развития специального и инклюзивного образования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали бесплатно обучать педагогов искусственному интеллекту.