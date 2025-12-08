РУ
    10:19, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 91 тысячи учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации в Казахстане

    С начала 2025 года более 91 тысячи педагогов системы среднего образования по всей стране прошли бесплатные курсы повышения квалификации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    а
    Фото: из личного архива Багдат Амангельдиновой

    Программы охватывают учителей начальных классов, общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, а также учителей физической культуры. Кроме того, педагоги прошли обучение по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровой компетентности.

    Как сообщили в Мин просвещения, из них около 70 тысяч специалистов прошли курсы в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу», около 18 тысяч — в Национальном научно-практическом институте благополучия детей «Өркен».

    Бесплатные программы также были организованы в Республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования, Национальном научно-практическом центре физической подготовки, а также в Национальном научно-практическом центре развития специального и инклюзивного образования.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане начали бесплатно обучать педагогов искусственному интеллекту.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Педагоги
    Наталья Мосунова
    Автор
