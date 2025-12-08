Более 91 тысячи учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации в Казахстане
С начала 2025 года более 91 тысячи педагогов системы среднего образования по всей стране прошли бесплатные курсы повышения квалификации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Программы охватывают учителей начальных классов, общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, а также учителей физической культуры. Кроме того, педагоги прошли обучение по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровой компетентности.
Как сообщили в Мин просвещения, из них около 70 тысяч специалистов прошли курсы в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу», около 18 тысяч — в Национальном научно-практическом институте благополучия детей «Өркен».
Бесплатные программы также были организованы в Республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования, Национальном научно-практическом центре физической подготовки, а также в Национальном научно-практическом центре развития специального и инклюзивного образования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начали бесплатно обучать педагогов искусственному интеллекту.