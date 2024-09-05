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    19:00, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Учения провели перед открытием первого в Казахстане автодорожного тоннеля

    Учения провели перед открытием первого в Казахстане автодорожного тоннеля
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК..

    В преддверии открытия первого автодорожного тоннеля на перевале Шакпак баба в Туркестанской области проведены масштабные учебно-тренировочные занятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

    В учениях участвовали специалисты, ответственные за обслуживание тоннеля, а также сотрудники ДЧС, полиции Туркестанской области и медицинских служб в количестве 100 человек и 15 единиц спецтехники.

    Учения провели перед открытием первого в Казахстане автодорожного тоннеля
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК.

    В ходе учений были отработаны оперативные действия в условиях ЧС. Особое внимание уделено тестированию ключевых систем безопасности тоннеля, таких как вентиляция, видеонаблюдение, система пожарной сигнализации и пожаротушения. Эти системы продемонстрировали свою готовность к эксплуатации, подтвердив стандарты безопасности сооружения.

    Учения провели перед открытием первого в Казахстане автодорожного тоннеля
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК.

    Одним из этапов учений стала отработка оперативной буксировки транспортного средства, вышедшего из строя, а также порядок организации движения дорожно-эксплуатационной техники. Специалисты ДЧС Туркестанской области также провели инструктаж для дорожных служб, в ходе которого объяснили порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    Учения провели перед открытием первого в Казахстане автодорожного тоннеля
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК.

    Учебно-тренировочные мероприятия способствовали повышению готовности всех задействованных служб к оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в тоннеле.

    Теги:
    Учения Туркестанская область Транспорт Минтранспорта РК Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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