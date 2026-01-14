РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:30, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Учеников первой смены перевели на дистанционку в Астане

    На удаленку из-за непогоды уйдут школьники с нулевых по 9 классы, передает агентство Kazinform. 

    Младшеклассников второй смены перевели на дистанционку в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    — В связи с ухудшением погодных условий 14 января 2026 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — сообщили в управлении образования Астаны.

    Напомним, ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в Казахстане.  14 января в северных областях, а 15 января в восточных регионах температура в ночные часы понизится до –30…–38 градусов. Несмотря на устойчиво морозную погоду, интенсивное перемещение антициклона приведет к усилению ветра. В северной половине страны местами ожидаются порывы ветра до 28 м/с.

    Диана Калманбаева
