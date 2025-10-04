Учеников из аварийной школы возят в соседнюю в Туркестанской области

Начальная школа № 45 в селе Ескикорган Келесского района находится в аварийном состоянии. Фундамент здания, построенного 70 лет назад, дал трещины, полы сгнили. В школе полностью отсутствуют столовая, спортзал, библиотека. Функционируют только две классные комнаты.

Жители села бьют тревогу, говоря, что здание школы может в любой момент рухнуть и задавить детей. По их словам, стены здания покосились, в полу есть отверстия. Здание построено не из кирпича, а из самана, у него нет фундамента.

Фото: акимат Келесского района

Местные власти, учитывая аварийное состояние школы, сообщили о решении временно возить учеников школы № 45 в школу № 43 «Болашак».

— Учеников начальной школы № 45 села Ескикорган временно будут возить в школу № 43 «Болашак» на 900 мест. Эт решение принято с целью обеспечить безопасность учеников из старого здания. В настоящее время в селе Есиккорган выделен специальный земельный участок, документы полностью подготовлены и прошли государственную экспертизу. Проект будет представлен на республиканский бюджет, если деньги будут выделены, начнутся строительные работы, — говорится в информации, предоставленной акиматом Келесского района.

В аварийной начальной школе № 45 учились 56 учеников 1-4 классов, в дошкольной подготовительной групее 10 детей. В расположенной по соседству школе № 43 «Болашак» учатся 326 учеников 5-11 классов из Ескикоргана. Теперь все эти учащиеся будут собраны в одной школе.

Как сообщили в акимате, в Келессском районе реконструкции требуют шесть школ. На все объекты готовится соответствующая документация, рассматриваются вопросы финансирования.