    11:07, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Учеников 0-6 классов второй смены Астаны перевели на онлайн

    Учащиеся 0-6 классов второй смены переведены на дистанционку в Астане, передает Kazinform.

    Учеников 0-6 классов второй смены Астаны перевели на онлайн
    Фото: управление образования Астаны

    — Учащиеся 0-6 классов второй смены переведены на дистанционку в Астане«В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении управления образования столицы.

    Ранее сообщалось, что учеников 0-4 классов первой смены переводят завтра на дистанционный формат обучения. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
