11:07, 23 Январь 2026 | GMT +5
Учеников 0-6 классов второй смены Астаны перевели на онлайн
Учащиеся 0-6 классов второй смены переведены на дистанционку в Астане, передает Kazinform.
— Учащиеся 0-6 классов второй смены переведены на дистанционку в Астане«В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении управления образования столицы.
Ранее сообщалось, что учеников 0-4 классов первой смены переводят завтра на дистанционный формат обучения.