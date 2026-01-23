Младшеклассников первой смены отправят на удаленку в Астане

— В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0-4 первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -30 С) вводится ограничение движения на автодорогах республиканского значения «Астана-Петропавловск 18-341 км», «Астана-Костанай 16-407 км», «Астана-Коргалжын 19-181 км» и «Обход Астаны 0-86 км» для дизельных и общественных транспортных средств.