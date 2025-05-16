Ученики и персонал школы в СКО проходят обследование после случая туберкулеза

По словам руководителя управления образования СКО Айнагуль Сурагановой, в школе обучаются 939 детей, работают 112 педагогов и 25 тех персонала. Ребёнок перестал посещать школу с 29 апреля по состоянию здоровья и в настоящее время проходит лечение в областном медицинском учреждении.

— 13 мая в школу поступила информация о том, что у ученика 6 класса диагностировано инфекционное заболевание. В тот же день было проведено собрание родителей. Санитарно-эпидемиологическая служба провела дезинфекцию. Приняты все необходимые меры безопасности. Ученики 6 класса были немедленно обследованы специалистами. Сейчас обследуются все ученики и учителя. В школу прибыли фтизиатры из области. Проводится плановая дезинфекция, занятия проходят в одном кабинете. Оснований для перевода учеников на дистанционное обучение нет, — сообщила Айнагуль Сураганова.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Арман Кушбасов сообщил, что ребенок ранее уже болел туберкулезом в 2021 году, а в 2022 году был выписан и находился под наблюдением врачей.

— Очаг заболевания, дом также был продезинфицирован. Сейчас проходят обследование все контактировавшие с ребенком. Детям проводится проба манту, подростки и взрослые проходят флюорографию. На данный момент Манту сделали 17 детям, результаты будут известны через 3 дня, — отметил Арман Кушбасов.

Ранее сообщалось, что в одной из школ района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области шестиклассник заболел открытой формой туберкулеза.