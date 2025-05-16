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    12:10, 16 Май 2025 | GMT +5

    Ученики и персонал школы в СКО проходят обследование после случая туберкулеза

    В средней школе №1 села Новоишимка Северо-Казахстанской области приняты необходимые меры безопасности для недопущения распространения туберкулеза, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    мектеп
    Фото: Правительство РК

    По словам руководителя управления образования СКО Айнагуль Сурагановой, в школе обучаются 939 детей, работают 112 педагогов и 25 тех персонала. Ребёнок перестал посещать школу с 29 апреля по состоянию здоровья и в настоящее время проходит лечение в областном медицинском учреждении.

    — 13 мая в школу поступила информация о том, что у ученика 6 класса диагностировано инфекционное заболевание. В тот же день было проведено собрание родителей. Санитарно-эпидемиологическая служба провела дезинфекцию. Приняты все необходимые меры безопасности. Ученики 6 класса были немедленно обследованы специалистами. Сейчас обследуются все ученики и учителя. В школу прибыли фтизиатры из области. Проводится плановая дезинфекция, занятия проходят в одном кабинете. Оснований для перевода учеников на дистанционное обучение нет, — сообщила Айнагуль Сураганова.

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Арман Кушбасов сообщил, что ребенок ранее уже болел туберкулезом в 2021 году, а в 2022 году был выписан и находился под наблюдением врачей.

    — Очаг заболевания, дом также был продезинфицирован. Сейчас проходят обследование все контактировавшие с ребенком. Детям проводится проба манту, подростки и взрослые проходят флюорографию. На данный момент Манту сделали 17 детям, результаты будут известны через 3 дня, — отметил Арман Кушбасов.

    Ранее сообщалось, что в одной из школ района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области шестиклассник заболел открытой формой туберкулеза.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Здоровье Регионы школа
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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