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    10:36, 16 Май 2025 | GMT +5

    В СКО шестиклассник заболел открытой формой туберкулеза

    Это произошло в одной из школ района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа , образование / мектеп , білім
    Фото: Kazinform / Адлет Беремкулов

    По словам родителей, опасное заболевание у ребенка было выявлено 13 мая. Неизвестно, сколько еще детей и учителей болело. Полная проверка пока не проведена. Поэтому родители просят временно перевести школьников на дистанционное обучение. Однако администрация школы не прислушалась к их просьбе. Сейчас дети учатся по системе одного кабинета.

    Как сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, в школе проведена заключительная дезинфекция.

    — Туберкулез не относится к тем заболеваниям, при которых приказом министра здравоохранения вводятся ограничительные меры, в том числе карантин. Очаг заболевания взят под контроль, проводятся противоэпидемические мероприятия, установлены контактные лица. Сейчас их обследуют в районной больнице. Данный вопрос находится на особом контроле департамента, — говорится в пресс-релизе.

    Ранее сообщалось, какие методы для выявления туберкулеза применяются в Казахстане.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Дети Здоровье Регионы школа
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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