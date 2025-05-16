В СКО шестиклассник заболел открытой формой туберкулеза

По словам родителей, опасное заболевание у ребенка было выявлено 13 мая. Неизвестно, сколько еще детей и учителей болело. Полная проверка пока не проведена. Поэтому родители просят временно перевести школьников на дистанционное обучение. Однако администрация школы не прислушалась к их просьбе. Сейчас дети учатся по системе одного кабинета.

Как сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, в школе проведена заключительная дезинфекция.

— Туберкулез не относится к тем заболеваниям, при которых приказом министра здравоохранения вводятся ограничительные меры, в том числе карантин. Очаг заболевания взят под контроль, проводятся противоэпидемические мероприятия, установлены контактные лица. Сейчас их обследуют в районной больнице. Данный вопрос находится на особом контроле департамента, — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, какие методы для выявления туберкулеза применяются в Казахстане.