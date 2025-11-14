РУ
    20:17, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ученых и лингвистов наградили за вклад в развитие языковой политики Казахстана

    Ученых и лингвистов, внесших значительный вклад в развитие языковой политики Казахстана, наградили нагрудными знаками «Ахмет Байтұрсынұлы» и «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін», передает Kazinform со ссылкой на Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК. 

    награда
    Фото: Комитет языковой политики

    Выступая с на торжественной церемонии награждения, председатель Комитета языковой политики Ербол Тлешов поблагодарил обладателей наград за большой вклад в реализацию Концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы, а также развитие казахского языка как языка науки.

    награда
    Фото: Комитет языковой политики

    — Награда имени выдающегося просветителя Ахмета Байтұрсынұлы является не только символом уважения и признательности к языковедам, но и высокой оценкой их труда за вклад в расширение сферы применения казахского языка. Обладатели наград — это люди, которые упорно трудятся во благо продвижения государственного языка и национальных ценностей. Награды являются не только признанием их заслуг в интересах страны, но и ярким отражением их истинного вклада в популяризацию родного языка, — говорится в сообщении.

    От лица награжденных слова благодарности выразил руководитель Центра лингвистики Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК Сыздық Болат Кенелұлы.

    награда
    Фото: Комитет языковой политики

    Ранее мы рассказывали о студентах, изучающих в Оксфордском университете казахский язык. 

     

    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
