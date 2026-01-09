Ученые, возможно, близки к разгадке ДНК Леонардо да Винчи

Международная группа исследователей обнаружила ДНК-следы на рисунке предполагаемого авторства Леонардо да Винчи. Об этом в четверг, 8 января, сообщило информационное агентство dpa. Предварительное исследование выявило связь между образцом на рисунке и генетическим материалом семьи художника. Потенциально сенсационное открытие требует тщательной проверки и дальнейших исследований.

Как было сделано открытие

Следы ДНК найдены на рисунке из частной коллекции «Святой младенец» (1452–1519). Это изображение головы ребенка, выполненное сангиной — типичном для искусства Возрождения меловым карандашом красно-коричневого цвета. С помощью особо бережных методов исследователи под руководством американского ученого Хариндера Сингха из Института Дж. Крейга Вентера в США взяли микроскопические образцы с лицевой и оборотной сторон листа и проанализировали их с применением современных технологий. Помимо ДНК бактерий, грибов, растений и животных, исследователи обнаружили и человеческий генетический материал. Особое внимание они уделили фрагментам Y-хромосомы, передающейся по мужской линии.

Правда, точное авторство рисунка неизвестно, в искусствоведческой среде оно остается предметом споров и лишь предположительно приписывается Леонардо да Винчи.

Однако, в пользу этой теории говорит следующее открытие. На старинном письме двоюродного брата художника были обнаружены сходные фрагменты ДНК. Эти генетические маркеры соотносятся с линией из Тосканы — региона, откуда происходил художник.

Как подчеркивают сами авторы исследования, фрагменты ДНК сильно повреждены и теоретически могли принадлежать разным людям, которые прикасались к объектам на протяжении веков.

Что говорят об открытии ученые

Независимые эксперты, опрошенные журналом Science, отнеслись к выводам с осторожностью. По их словам, при отсутствии достоверного генетического эталона самого да Винчи результаты не позволяют однозначно связать обнаруженные следы именно с художником. Его захоронение во французском Амбуазе неоднократно разрушали в 19 веке, а прямых потомков у да Винчи не было.

Исследовательская группа, а это более 30 ученых из разных стран, включая генетиков, антропологов, археологов и искусствоведов, продолжает работу над поиском ДНК гения и разрабатывает несколько направлений. В частности, планируется проанализировать ДНК пятнадцати живущих сегодня мужчин, потомков да Винчи по отцовской линии. Еще одно направление исследования — человеческие останки, обнаруженные в тосканской церкви в Винчи и, возможно, принадлежащие семье художника.

Также ученые считают, что генетический материал художника мог сохраниться в манускрипте да Винче «Атлантический кодекс» (Codex Atlanticus). Переплетенный том с 2238 страницами рисунков и записей Леонардо хранится в библиотеке Института Франции.

Также исследователей интересует рукопись «Лестерский кодекс» (Codex Leicester) — 72-страничный блокнот с научными наблюдениями Леонардо, который Билл Гейтс приобрел в 1994 году. На одной из его страниц обнаружен отпечаток пальца. В течение многих лет ведутся переговоры о предоставлении неинвазивного доступа к материалам.

Авторы исследования подчеркивают ограничения метода: поверхностная ДНК на произведениях искусства чрезвычайно уязвима к загрязнениям. Тем не менее, подобные биологические исследования в будущем могут дополнить искусствоведческую экспертизу — например, при атрибуции спорных работ или защите культурного наследия.