Ученые в ЗКО изготавливают мороженое и йогурт из верблюжьего молока

Как сообщил заведующий лабораторией, кандидат технических наук Аян Оразов, идея об изготовлении мороженого и йогурта из верблюжьего молока возникла у него два года назад.

По словам ученого, после того, как он защитил диссертацию и поступил на работу в качестве молодого специалиста, вместе с научным руководителем они начали думать о выпуске новых видов продукции. А. Оразов получил грант по конкурсу «Молодой ученый» и реализовал этот научный проект.

— Наша лаборатория начала работать в сентябре текущего года. Учитывая, что в верблюжьем молоке высокое содержание протеина, вначале мы начали изготавливать мороженое. Причина в том, что мороженое — популярное лакомство у детей. Неправильное питание оказывает вредное влияние на организм. Наша цель — повышать качественные показатели пищи, способствовать регулированию рациона. Мороженое из верблюжьего молока выделяет нужные организму вещества, быстро усваивается. Мы получили патент на изобретение на мороженое. На йогурт подали заявку, — говорит А. Оразов.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

По его словам, технология изготовления мороженого начинается со смешивания компонентов в соответствии с рецептурой. Смешиваются верблюжье молоко, сахар, вкусовые добавки и другие компоненты. После двух-трехчасовой выдержки смесь насыщается воздухом и с помощью фризерного агрегата получают готовую продукцию.

Как сообщил специалист, верблюжье молоко доставляется из крестьянских хозяйства Западно-Казахстанской и Атырауской областей. В составе молока бывают различия в зависимости от породы верблюдов и местных кормов. Жирность молока не меньше, чем у коровьего. Например, в верблюжьем молоке из Атырауской области 10% жира.

— Вообще, хотя в нашей стране налажено производство порошка из верблюжьего шубата, он не продвигается. Поэтому, будет гораздо выгоднее производить из верблюжьего молока несколько видов продукции. Наша цель — внести свой научный вклад в производство в будущем мороженого и йогурта на промышленной основе, — сказал А. Оразов.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

Магистрант первого курса по специальности «Пищевая безопасность» Санди Гилман рассказала, как изготавливается йогурт.

— После пастеризации молоко подогревается до 40-50 градусов. Вносятся необходимые добавки. В настоящее время мы изготавливаем четыре вида йогурта. Проверяем кислотность, в конечном счете исследуем все на соответствие требованиям. Это считается природным чистым продуктом без вкусовых добавок, — сказала С. Гилман.

Ранее сообщалось, что ученые в ЗКО приступили к разработке технологии производства колбасы из мяса сайгаков.