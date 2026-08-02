Ученые прогнозируют магнитную бурю среднего уровня

На Земле вечером 2 августа ожидается магнитная буря среднего уровня, пик которой прогнозируется с 20:00 до 23:00 по времени Астаны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вечером 2 августа Землю может затронуть магнитная буря среднего уровня. Причиной станет облако плазмы среднего размера, которое движется в сторону нашей планеты.

— Сегодня ожидается приход к Земле облака плазмы среднего размера, результатом которого должна стать первая магнитная буря августа. Событие, как можно видеть из приложенной модели, пограничное: выброс явно направлен в сторону от планеты (она видна как зеленая точка справа), но, по расчетам, заденет Землю краем. Как правило, это 50 на 50, но в данном конкретном случае шансов на то, что попадет, гораздо больше, чем на то, что не попадет, — говорится в сообщении.

Также специалисты напомнили, что в ночь с 30 на 31 июля до Земли уже дошли протоны высоких энергий, вызвавшие небольшой радиационный шторм.

— Пик бури ожидается в районе 18:00–21:00 по московскому времени (20:00–23:00 по времени Астаны), — уточняется в сообщении.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Земле началась вторая за июль магнитная буря.