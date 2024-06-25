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    10:00, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Ученые помогут выяснить причины изливов на руднике в ВКО

    ВКО
    архивное фото

    ТОО «Востокцветмет» намерено всесторонне разобраться в сложившейся ситуации, провести необходимые исследовательские работы по выяснению причин изливов на Юбилейно-Снегирихинском месторождении в Глубоковском районе ВКО. По итогам проведения соответствующих работ общественность будет проинформирована дополнительно, передает агентство Kazinform.

    - Следует отметить, что проект ликвидации месторождения в свое время прошел все необходимые согласования и экспертизы со стороны соответствующих государственных органов, а акт о ликвидации месторождения был подписан специальной государственной комиссией, то есть все процедуры были проведены в полном соответствии с законом, - комментирует председатель правления ТОО «Востокцветмет» Ильсур Даутов.

    По его словам, по итогам всех работ будут выработаны меры по ликвидации последствий изливов по согласованию с регулирующими органами в установленные законом сроки.

    Проектная мощность рудника по добыче составляла 500 тыс. тонн руды в год. Отработка месторождения велась с 2003 по 2016 годы.

    Теги:
    ВКО Экология Происшествия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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