Ученые помогут выяснить причины изливов на руднике в ВКО

ТОО «Востокцветмет» намерено всесторонне разобраться в сложившейся ситуации, провести необходимые исследовательские работы по выяснению причин изливов на Юбилейно-Снегирихинском месторождении в Глубоковском районе ВКО. По итогам проведения соответствующих работ общественность будет проинформирована дополнительно, передает агентство Kazinform.

- Следует отметить, что проект ликвидации месторождения в свое время прошел все необходимые согласования и экспертизы со стороны соответствующих государственных органов, а акт о ликвидации месторождения был подписан специальной государственной комиссией, то есть все процедуры были проведены в полном соответствии с законом, - комментирует председатель правления ТОО «Востокцветмет» Ильсур Даутов.

По его словам, по итогам всех работ будут выработаны меры по ликвидации последствий изливов по согласованию с регулирующими органами в установленные законом сроки.

Проектная мощность рудника по добыче составляла 500 тыс. тонн руды в год. Отработка месторождения велась с 2003 по 2016 годы.