Ученые о сайгаках. Ресурс, который нужно поставить на службу людям

В желудках камни и чернозем

Ситуация с численностью сайгаков настолько вышла из-под контроля, что даже природа не успевает восстанавливаться, чтобы прокормить многочисленное стадо степной антилопы. Как сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев, у животных в желудках находят камни и чернозём. Но такое случается со слабыми особями, которые идут позади стада и им достаются только крохи. Такое питание, видимо, и становится причиной гибели. Но на этом проблема не заканчивается. Мертвые туши животных приходится собирать фермерам, чтобы не допустить распространения потравы сельхозугодий, где сеют пшеницу и пасут скот.

— Сайгакам уже не хватает корма и идет достаточно мощный падеж. Это я ссылаюсь на данные Института зоологии, на официальные данные министерства. В одной только Карагандинской области 5 тысяч голов погибло, и все они погибли естественным путем, — отметил депутат.

Если некоторое время назад сайгаки были на грани вымирания, то сейчас их численность разрослась до таких цифр, что животных уже сравнивают с саранчой. Они не только поедают урожаи, но вытаптывают едва проросшие колосья пшеницы в грунт. Они перестали боятся людей. Их не пугает рабочая техника фермеров.

— Время посевной идет с 15 мая по 30 мая. В это время у нас идет посев пшеницы и вот в этот промежуток как раз попадает окот сайги, которая не боится тракторов и «не дает» сеяться. Конечно, мы сеем, мы работаем, но животные не уходят, отбегут на 10 метров и снова назад. И так каждый год. От хозяйства до хозяйства гоняем, от села к селу, и все. Другого выхода нет. Мы как фермеры, как растениеводы защищаем пашню свою — пшеницу, — возмущается фермер из Акмолинской области Нурсултан Сопиев.

Фото из личного архива

Конечно, государство приложило немало усилий для сохранения этого вида животных. Но всему есть мера, уверены фермеры.

Казахстанское экспертное общество долго думало, как регулировать численность сайгаков? Предложений звучало немало. Была даже идея увеличить число хищников. Наконец министерство экологии и природных ресурсов дождалось научного обоснования для регулирования разросшейся численности степной антилопы.

Рога и копыта

В итоге решили, что степную антилопу пустят на мясо. Сообщалось, что переработкой сырья могут заняться 13 предприятий. Аппетит впечатляет — они способны принять до 3700 голов в сутки. Обещают, что мясо будет реализовываться в розницу.

Если же говорить о биологическом обосновании, которое позволит регулировать численность сайгаков, то его подготовили ученые Института зоологии Министерства науки и высшего образования РК. Ими был проведен анализ международного опыта Австралии, Финляндии, Канады, США, ЮАР и других стран в сфере устойчивого управления популяциями диких животных.

По словам одного из разработчиков документа Константина Плахова, при численности 4 млн сайгаков можно спокойно изымать 20-25 процентов. Из них можно получать не только мясо, но и производить лекарства, а также перерабатывать кожу.

— Сайгак ресурс, который можно использовать полностью. Во-первых рога. Это отрасль фармацевтики. Их у нас охотно скупают китайцы. В советское время был разработан препарат «Сайторин» из этого сырья, который прошел специальные фармацевтические, медицинские клинические испытания и подтвердил свою эффективность. То есть, если бы наши фармкомпании занялись, то почему бы нет. Сайторин хорошо показал себя против гипоксии, способствует улучшению работы печени, - сказал ученый.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

По мнению ученого, сайгаки — это возобновляемый ресурс, который вполне может приносить экономическую выгоду по многим направлениям.

— Возьмем шкуры. У сайги нежная кожа — из нее делают женские перчатки высшей категории. Это классическая замша, которая также идет на музыкальные инструменты: пианино, рояль, баян, аккордеон. Это самая высшая категория кожи. Далее — субпродукты. Из внутренних органов можно делать, допустим, корм для домашних животных таких как собаки и кошки, — сообщил Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии РК Константин Плахов.

Он напомнил об опыте регулярного промыслового изъятия сайгаков в советское время. Тогда максимальная зарегистрированная численность сайгаков составляла 1 млн 200 тысяч. А изъятие происходило при поголовье более 600 тысяч. Каждый год делали учеты на основании, которых устанавливали норму изъятия.

Конечно, столь утилитарный подход многих зоозащитников может покоробить и будет вызывать критику. Но, ученые уверены, что лучше если сайга будет приносит пользу стране и людям, вместо гибели в степи от бескормицы.

Главное — не увлечься процессом регулирования и не поставить сайгу вновь на грань вымирания.

Ранее Kazinform писал о том, что вопрос формирования цены на мясо сайгака находится в стадии проработки и станет известен в течение ближайшей недели.