Ученые изучают рак в космосе для адаптации лечения на Земле
Биотехнологическая компания Encapsulate разрабатывает систему, способную предсказать, какие лекарства будут наиболее эффективны против опухоли конкретного пациента. Эта технология использует микрогравитацию на борту Международной космической станции, передает агентство Kazinform.
Проект поддерживают как NASA, так и Национальный научный фонд США. Encapsulate уже привлекла $4,88 миллиона для развития своей платформы «опухоль на чипе» (tumor-on-a-chip) — микроприбора, выращивающего миниатюрные копии опухолей пациента из образцов биопсии. Эти микроопухоли подвергаются воздействию различных препаратов, чтобы определить наилучшее лечение ещё до начала терапии.
В случае особенно агрессивных или устойчивых к лечению опухолей образцы отправляются в космос. В условиях микрогравитации клетки формируют более сложные трёхмерные структуры, точнее имитирующие поведение опухоли в организме человека. Процесс полностью автоматизирован: чип собирает данные, отслеживает реакцию опухоли и передаёт результаты на Землю. На основе этих данных врачи получают рекомендации по наиболее эффективному лечению.
Первые эксперименты прошли на борту 30-й грузовой миссии SpaceX, где система работала без участия астронавтов. Некоторые опухоли, проявившие устойчивость к лечению на Земле, в космосе отреагировали на те же препараты. В ряде случаев учёные также наблюдали движение клеток, потенциально связанное с будущими метастазами.
Encapsulate планирует использовать эти данные для обучения ИИ, способного выявлять ранние признаки устойчивости к лекарствам и метастатического потенциала — без необходимости каждый раз отправлять образцы на орбиту. Около 85–90% опухолей можно будет анализировать на Земле, а космос оставить для самых сложных случаев.
Каждый такой тест стоит несколько тысяч долларов, тогда как лечение рака на поздней стадии может обойтись в сотни тысяч.
Сейчас Encapsulate начинает клиническое исследование с участием 100–200 пациентов с диагнозом колоректальный рак и рак поджелудочной железы в сотрудничестве с UConn Health, Memorial Sloan Kettering Cancer Center и другими партнерами.
Ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform советник председателя правления Фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева рассказала, как в Казахстане изменился порядок оказания медицинской помощи при ряде заболеваний.
Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.