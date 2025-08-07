Ученые изучают рак в космосе для адаптации лечения на Земле

Проект поддерживают как NASA, так и Национальный научный фонд США. Encapsulate уже привлекла $4,88 миллиона для развития своей платформы «опухоль на чипе» (tumor-on-a-chip) — микроприбора, выращивающего миниатюрные копии опухолей пациента из образцов биопсии. Эти микроопухоли подвергаются воздействию различных препаратов, чтобы определить наилучшее лечение ещё до начала терапии.

В случае особенно агрессивных или устойчивых к лечению опухолей образцы отправляются в космос. В условиях микрогравитации клетки формируют более сложные трёхмерные структуры, точнее имитирующие поведение опухоли в организме человека. Процесс полностью автоматизирован: чип собирает данные, отслеживает реакцию опухоли и передаёт результаты на Землю. На основе этих данных врачи получают рекомендации по наиболее эффективному лечению.

Первые эксперименты прошли на борту 30-й грузовой миссии SpaceX, где система работала без участия астронавтов. Некоторые опухоли, проявившие устойчивость к лечению на Земле, в космосе отреагировали на те же препараты. В ряде случаев учёные также наблюдали движение клеток, потенциально связанное с будущими метастазами.

Encapsulate планирует использовать эти данные для обучения ИИ, способного выявлять ранние признаки устойчивости к лекарствам и метастатического потенциала — без необходимости каждый раз отправлять образцы на орбиту. Около 85–90% опухолей можно будет анализировать на Земле, а космос оставить для самых сложных случаев.

Каждый такой тест стоит несколько тысяч долларов, тогда как лечение рака на поздней стадии может обойтись в сотни тысяч.

Сейчас Encapsulate начинает клиническое исследование с участием 100–200 пациентов с диагнозом колоректальный рак и рак поджелудочной железы в сотрудничестве с UConn Health, Memorial Sloan Kettering Cancer Center и другими партнерами.

