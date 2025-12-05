Ученые изучают, могут ли препараты вроде Ozempic снижать тягу к алкоголю и никотину

Тему стали активно изучать после обращения пациента к неврологу Сью Григсон из Университета штата Пенсильвания. Мужчина рассказал, что, принимая семаглутид, известный под торговыми марками Ozempic, Wegovy, впервые смог отказаться от алкоголя и наркотиков на длительное время. Позже в интернете и клиниках начали появляться похожие сообщения, где люди отмечали снижение тяги к вредным привычкам после лечения препаратами группы GLP-1.

Ранее в этом году эти истории получили научное подтверждение. Психолог Кристиан Хендершот из Университета Южной Калифорнии провел рандомизированное клиническое исследование, которое показало, что еженедельные инъекции препарата снижают тягу к алкоголю у людей с зависимостью. Сейчас такие же испытания проводят в разных странах мира, и первые итоги ждут уже в ближайшие месяцы.

Как препараты GLP-1 влияют на мозг и поведение

Рецепторы GLP 1 находятся в той части мозга, которая отвечает за мотивацию, желание и вознаграждение. И при стимуляции этих рецепторов ослабевает дофаминовый сигнал, связанный с удовольствием. Из-за этого привычные приятные ощущения становятся менее желанными.

Этот эффект похож на то, как препараты GLP-1 влияют на пищевое поведение, и говорит о том, что за различными видами зависимостей может стоять общий биологический механизм.

Исследования на животных также показывают, что препараты GLP-1 могут подавлять стрессовые реакции, связанные с абстиненцией – состоянием, которое возникает при отказе от психоактивных веществ и сопровождается ухудшением самочувствия и усилением тяги к их повторному употреблению. Это, в свою очередь, может облегчать поддержание трезвости и снижать риск срывов.

Ученые также изучают, могут ли похожие эффекты быть полезны при состояниях, связанных с нарушениями мотивации и когнитивных функций, в том числе при депрессии и деменции.

Стоит отметить, что аналогичные результаты исследования были еще десятилетия назад, но они не привлекли особого внимания. Шведский биолог, специализирующийся на изучении зависимостей, Элизабет Йерлхаг Хольм показала, что терапия с использованием препаратов GLP-1 снижает тягу к алкоголю, никотину и стимуляторам, а также уменьшает риск рецидивов. Позднее, совместно с Лоренцо Леджио из Национальных институтов здравоохранения США, они обнаружили в чем состоят доказательства связи биологии GLP-1 с алкогольной зависимостью человека. Дело в генетической ассоциации и изменении уровня рецепторов в мозге людей с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Когда ждать результатов клинических испытаний

Ранние клинические исследования дали неоднозначные результаты. Более старые препараты группы GLP-1, такие как эксенатид и дулаглутид, показали слабый эффект в отказе от алкоголя и курения. В то же время ряд небольших исследований выглядел более обнадеживающе. Так, в одном из испытаний препарат лираглутид снизил тягу к опиоидам примерно на 40%.

Исследования с применением нейровизуализации также показали как снижается активность в зонах мозга, отвечающих за вознаграждение, когда участникам демонстрировали алкогольные стимулы. Эти данные стали основанием для перехода к тестированию более новых и мощных препаратов – семаглутида и тирзепатида.

Сейчас объем научных работ по этой теме расширяется. В Дании завершили исследование высоких доз семаглутида более чем у 100 человек с ожирением и алкогольной зависимостью – его результаты ожидают в начале 2026 года. В США группы ученых под руководством Лоренцо Леджио, У. Кайла Симмонса и Джозефа Шахта оценивают действие инъекционного и таблетированного семаглутида у людей с умеренным и тяжелым употреблением алкоголя, параллельно отслеживая изменения в работе мозга с помощью функциональной МРТ. Аналогичные подходы применяют и в исследованиях опиоидной зависимости.

Несмотря на растущий интерес, ученые подчеркивают, что направление пока остается на стадии изучения. Для одобрения таких препаратов регуляторами потребуются масштабные клинические испытания, которые подтвердят устойчивое снижение употребления психоактивных веществ и реальную пользу для здоровья, а также оценят возможные риски – например, непреднамеренную потерю веса или недоедание.

Поэтому большинство исследований включает только людей с избыточной массой тела. Ученым также предстоит выяснить, сохраняется ли положительный эффект после завершения терапии.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Ранее корреспондент Kazinform разбирался в том, что нужно знать о препаратах на основе GLP-1, в числе которых Ozempic, Saxenda, Mounjaro и как они меняют подход к лечению ожирения и метаболических нарушений.