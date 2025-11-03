Ozempic, Mounjaro и новая эра снижения веса: что нужно знать о «чудо-инъекциях»

Изначально разработанные для терапии сахарного диабета 2-го типа, агонисты рецепторов GLP-1 воздействуют на аппетит, чувство насыщения и обмен глюкозы, помогая пациентам снижать вес без хирургического вмешательства. К наиболее известным препаратам этой группы относятся Ozempic и Wegovy (семаглутид), Saxenda (лираглутид) и Mounjaro (тирзепатид), последний из которых действует по механизму двойного гормонального влияния, обеспечивая более выраженный эффект.

Эти препараты замедляют опорожнение желудка, снижают аппетит и стабилизируют уровень сахара в крови. Их эффективность превратила инъекции GLP-1 не просто в медицинское достижение, а в культурное и социальное явление, символ новой эпохи в науке управления весом.

Индия: новый центр фармацевтического бума

Индия стала одним из самых быстрорастущих рынков инъекций для снижения веса, где «уколы стройности» превратились в национальный тренд. Онлайн-аптеки предлагают доставку в день заказа, а спрос на препараты GLP-1 стремительно растет.

Компания Eli Lilly вывела Mounjaro на рынок в марте 2025 года, и уже к сентябрю препарат занял второе место по объему продаж в стране. По данным Moneycontrol, в том месяце объем продаж Mounjaro составил ₹80–85 крор (более 9 миллионов долларов США).

Месячный курс лечения стоит от ₹13 000 до ₹16 400 — примерно 150–200 долларов США в зависимости от дозировки (2,5–5 мг), что значительно дешевле, чем в США и Европе, где стоимость аналогичного курса превышает 1 000 долларов в месяц.

Глобальный рынок GLP-1: беспрецедентный рост

Препараты GLP-1 сегодня применяются не только для лечения ожирения, но и при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, синдроме апноэ сна и даже в исследованиях болезни Альцгеймера.

Согласно данным Grand View Research, мировой рынок препаратов для снижения веса на основе GLP-1 оценивался в 13,84 миллиарда долларов в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 48,84 миллиарда долларов к 2030 году, демонстрируя совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) 18,5%.

Будущее терапии: дженерики и таблетки вместо инъекций

Патенты на семаглутид — активное вещество Wegovy и Ozempic — истекают в 2026 году в Индии, Китае, Бразилии и Турции. Это откроет рынок для производства дженериков, сделав лечение значительно более доступным для миллионов пациентов по всему миру.

Следующий крупный шаг — появление пероральных форм GLP-1, которые в настоящее время проходят клинические испытания. Они могут сделать терапию ожирения проще, безопаснее и дешевле.

Эффективность и побочные эффекты

Согласно The New England Journal of Medicine, высокие дозы семаглутида (2,4 мг) приводят в среднем к снижению массы тела на 15–20% от исходного уровня. Участники исследований также продемонстрировали улучшение показателей уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления.

Однако терапия может сопровождаться побочными эффектами, такими как тошнота, рвота и нарушения пищеварения. У некоторых пациентов наблюдается частичный возврат веса после прекращения приема препарата.

Безопасность и регулирование

После всесторонней проверки Британское агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) не выявило доказательств причинно-следственной связи между применением препаратов GLP-1, включая Ozempic и Saxenda, и возникновением суицидальных мыслей или депрессии. Тем не менее агентство заявило, что продолжит мониторинг возможных психиатрических побочных эффектов.

Одновременно растущий мировой спрос привел к дефициту поставок, а Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о случаях распространения поддельных инъекций Ozempic на международных рынках.

Интерес к препаратам GLP-1 растет и в Казахстане, где эндокринологи подчеркивают: подобные лекарства должны применяться строго под контролем врача и только по утвержденным показаниям.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

В начале этого года мы разбирались, могут ли Ozempic и Wegovy вызывать слепоту. Ответ на запрос корреспондента от производителя можно прочитать здесь.