Участок в центре Астаны освобождают от временных построек
В квадрате улиц Акмешит, Алматы, Туркестан, Керей и Жанибек хандар в Астане освобождают крупный земельный участок, передает агентство Кazinform.
Ранее здесь располагались временные общежития, в которых предположительно проживали строители, участвовавшие в возведении комплекса Abu Dhabi Plaza.
Сегодня, 16 мая, корреспондент Kazinform побывал на месте и зафиксировал, что часть строений уже демонтировали. На огороженной по периметру территории работают башенные краны. Накануне жители района обратили внимание на движение строительной техники на огороженном участке. На картах он обозначен как «хозяйственный корпус».
На протяжении нескольких лет на этой территории находился ряд временных построек, предназначенных для нужд строительной компании. Теперь участок пустует и вызывает закономерный интерес: что здесь появится?
Редакция Kazinform направила официальный запрос в акимат Астаны, чтобы выяснить, в чьей собственности находится участок и какие планы у города на дальнейшее использование этой земли. Ответ мы обязательно опубликуем, как только он поступит.
Между тем, в столице продолжается активное развитие городской инфраструктуры. Так, в сейчас ведется строительство зала национальной кухни и дома приемов. Один из этих объектов появится на территории Президентского парка. Подробности — в нашем материале.