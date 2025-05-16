Участок в центре Астаны освобождают от временных построек

Ранее здесь располагались временные общежития, в которых предположительно проживали строители, участвовавшие в возведении комплекса Abu Dhabi Plaza.

Фото: Kazinform

Сегодня, 16 мая, корреспондент Kazinform побывал на месте и зафиксировал, что часть строений уже демонтировали. На огороженной по периметру территории работают башенные краны. Накануне жители района обратили внимание на движение строительной техники на огороженном участке. На картах он обозначен как «хозяйственный корпус».

Фото: Kazinform

На протяжении нескольких лет на этой территории находился ряд временных построек, предназначенных для нужд строительной компании. Теперь участок пустует и вызывает закономерный интерес: что здесь появится?

Фото: Kazinform

Редакция Kazinform направила официальный запрос в акимат Астаны, чтобы выяснить, в чьей собственности находится участок и какие планы у города на дальнейшее использование этой земли. Ответ мы обязательно опубликуем, как только он поступит.

Фото: Kazinform

Между тем, в столице продолжается активное развитие городской инфраструктуры. Так, в сейчас ведется строительство зала национальной кухни и дома приемов. Один из этих объектов появится на территории Президентского парка. Подробности — в нашем материале.