В Астане строят Зал национальной кухни и Дом приемов

Первый из них — Выставочный зал национальной кухни с ресторанным комплексом. Он возводится в районе пересечения улиц Ж. Нажимеденова и К. Аманжолова, недалеко от Дворца Независимости. Площадь участка составляет 0,6112 га, он предоставлен во временное возмездное землепользование.

— Согласно данным информационной базы elicense.kz, застройщик ТОО «Барап» подал уведомление о начале строительно-монтажных работ, — сообщили в акимате.

Второй объект — Дом приемов — появится в районе пересечения улиц Ж. Нажимеденова и Ш. Калдаякова, на территории Президентского парка. Земельный участок передан управлению делами Президента РК для проведения изыскательских и проектных работ. Он отведен на основании постановления акимата Астаны сроком до 25 июня 2029 года.

Как отметили в акимате, в городе также ведется строительство социальных объектов — школ, детских садов, дворцов школьников и других учреждений общественного назначения. В частности, в августе в Астане завершат строительство 7 новых комфортных школ на 28 тысяч мест. До 2029 года, в период 2026–2028 годов, в столице планируют построить 63 школы на 157 000 ученических мест в две смены.

Акиматом проводятся рабочие встречи с инжиниринговыми компаниями и застройщиками. Их цель — предупреждение нарушений архитектурных, строительных и градостроительных норм.