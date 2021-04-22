Участок в парке «Южный» вернут в собственность Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Парк «Южный» в Алматы вернут в собственность города. Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев подписал постановление о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Бостандыкском районе города Алматы, для реализации Генерального плана города Алматы (благоустройство и озеленение территории) согласно приложению к настоящему постановлению. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года», - говорится в документе .

Управлению земельных отношений города Алматы поручено уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке.

«По завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс управления государственных активов города Алматы. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М. Б.», - написано в постановлении.







