Участок в парке «Южный» вернут в собственность Алматы
«Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Бостандыкском районе города Алматы, для реализации Генерального плана города Алматы (благоустройство и озеленение территории) согласно приложению к настоящему постановлению. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года», - говорится в документе .
Управлению земельных отношений города Алматы поручено уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке.
«По завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс управления государственных активов города Алматы. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М. Б.», - написано в постановлении.