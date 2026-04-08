Участок улицы Жетысуской перекроют в Алматы

По данным акимата, с 08:00 часов 8 апреля до 08:00 часов 20 апреля движение будут частично перекрыто на участке от улицы Макатаева до улицы Янушкевича.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут.

Отметим, что в городе продолжаются и другие дорожные ограничения. Так, в связи со строительно-монтажными работами движение на участке улицы Строительная ограничено с 30 марта по 10 июня 2026 года.

Также до 30 июня перекрыто движение на пересечении улиц Серикова и Хамита Алтая в связи с проведением ремонтных работ.