    19:21, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Участок улицы Жетысуской перекроют в Алматы

    В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Жетысуская в связи с проведением среднего ремонта, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    По данным акимата, с 08:00 часов 8 апреля до 08:00 часов 20 апреля движение будут частично перекрыто на участке от улицы Макатаева до улицы Янушкевича.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут.

    Отметим, что в городе продолжаются и другие дорожные ограничения. Так, в связи со строительно-монтажными работами движение на участке улицы Строительная ограничено с 30 марта по 10 июня 2026 года.

    Также до 30 июня перекрыто движение на пересечении улиц Серикова и Хамита Алтая в связи с проведением ремонтных работ.

    Еламан Турысбеков
