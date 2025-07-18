Участок улицы Сыганак закроют на ремонт в Астане

В связи с этим с 18 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что участок улицы Керей Жанибек хандары закроют на ремонт в Астане. Также сообщалось о закрытии на ремонт участка улицы Достык в Астане. Кроме того, участок проезда под мостом Арыс перекрыли в столице.