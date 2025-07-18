Участок улицы Сыганак закроют на ремонт в Астане
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от улицы Сауран до улицы Акмешит, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В связи с этим с 18 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее сообщалось, что участок улицы Керей Жанибек хандары закроют на ремонт в Астане. Также сообщалось о закрытии на ремонт участка улицы Достык в Астане. Кроме того, участок проезда под мостом Арыс перекрыли в столице.