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    16:10, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Участок улицы Сыганак закроют на ремонт в Астане

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от улицы Сауран до улицы Акмешит, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    улица Сыганак, Астана
    Фото: 2GIS

    В связи с этим с 18 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    ремонт улицы Сыганак
    Фото: акимат Астаны

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Ранее сообщалось, что участок улицы Керей Жанибек хандары закроют на ремонт в Астане.  Также сообщалось о закрытии на ремонт участка улицы Достык в Астане. Кроме того, участок проезда под мостом Арыс перекрыли в столице.

    Теги:
    Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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