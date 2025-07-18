Участок улицы Керей Жанибек хандары закроют на ремонт в Астане

Ремонт затронет участок от улицы Туркестан до улицы Сауран.

В связи с этим с 19 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

Также начались работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по дороге за ТРЦ «Сарыарка» (ул.68). В связи с этим, с 18 по 19 июля движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Ранее сообщалось о закрытии на ремонт участка улицы Достык в Астане. Кроме того, участок проезда под мостом Арыс перекрыли в столице.