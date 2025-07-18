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    21:45, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Участок улицы Керей Жанибек хандары закроют на ремонт в Астане

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Керей Жанибек хандары, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    ремонт дорог
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ремонт затронет участок от улицы Туркестан до улицы Сауран.

    В связи с этим с 19 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Астаны

    Также начались работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по дороге за ТРЦ «Сарыарка» (ул.68). В связи с этим, с 18 по 19 июля движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    Ранее сообщалось о закрытии на ремонт участка улицы Достык в Астане. Кроме того, участок проезда под мостом Арыс перекрыли в столице.

    Теги:
    Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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