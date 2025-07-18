Участок улицы Керей Жанибек хандары закроют на ремонт в Астане
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Керей Жанибек хандары, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Ремонт затронет участок от улицы Туркестан до улицы Сауран.
В связи с этим с 19 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Также начались работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по дороге за ТРЦ «Сарыарка» (ул.68). В связи с этим, с 18 по 19 июля движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
Ранее сообщалось о закрытии на ремонт участка улицы Достык в Астане. Кроме того, участок проезда под мостом Арыс перекрыли в столице.