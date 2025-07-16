Участок улицы Достык закрыли в Астане на ремонт

- С 15 по 21 июля будет частично перекрыто движение на участке от проспекта Мангилик Ел до концертного зала имени Р. Баглановойна. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон, - сообщили в акимате Астаны.