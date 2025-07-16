20:47, 15 Июль 2025 | GMT +5
Участок улицы Достык закрыли в Астане на ремонт
В Астане проходят дорожные работы по улице Достык, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.
- С 15 по 21 июля будет частично перекрыто движение на участке от проспекта Мангилик Ел до концертного зала имени Р. Баглановойна. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон, - сообщили в акимате Астаны.
Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее сообщалось о перекрытии участка улицы Сыганак до 25 июля в Астане.