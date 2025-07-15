Участок улицы Сыганак перекрыли до 25 июля в Астане

В связи с этим с 14 по 25 июля этого года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее семь маршрутов изменили движение в Астане.