07:28, 15 Июль 2025 | GMT +5
Участок улицы Сыганак перекрыли до 25 июля в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от моста Арыс до улицы Туркестан, передает агентство Kazinform.
В связи с этим с 14 по 25 июля этого года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее семь маршрутов изменили движение в Астане.