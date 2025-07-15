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    07:28, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Участок улицы Сыганак перекрыли до 25 июля в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от моста Арыс до улицы Туркестан, передает агентство Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с этим с 14 по 25 июля этого года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. 

    Ранее семь маршрутов изменили движение в Астане.

    Теги:
    Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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