Участок улицы Ш. Калдаякова в Астане частично перекроют на ремонт

— В связи с этим с 1 по 5 июля будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Также будет частично перекрыт перекресток Ш. Калдаякова/Ж. Нажимеденова, — сообщили в акимате.

Фото: акимат Астаны

В ведомстве просят водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в Астане начался ремонт на улице Ч. Айтматова — от ул. К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.