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    21:22, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Ш. Калдаякова в Астане частично перекроют на ремонт

    В Астане начинаются работы по среднему ремонту по ул. Ш. Калдаякова на участке от ул. Ж. Нажимеденова до моста Аркар, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — В связи с этим с 1 по 5 июля будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Также будет частично перекрыт перекресток Ш. Калдаякова/Ж. Нажимеденова, — сообщили в акимате.

    Участок улицы Ш. Калдаякова в Астане частично перекроют на ремонт
    Фото: акимат Астаны

    В ведомстве просят водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что в Астане начался ремонт на улице Ч. Айтматова — от ул. К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.

    Теги:
    Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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