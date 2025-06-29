Участок улицы Ч.Айтматова временно закрыт в Астане

В связи с этим с 28 июня по 5 июля этого года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось о работах по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до ул. К. Мухамедханова.