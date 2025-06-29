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    22:29, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Ч.Айтматова временно закрыт в Астане

    В Астане начался ремонт на улице Ч. Айтматова — от ул. К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын, передает Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с этим с 28 июня по 5 июля этого года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось о работах по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до ул. К. Мухамедханова.

    Теги:
    Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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