18:27, 21 Июнь 2025 | GMT +5
Участок улицы Айтматова частично закрыт в Астане
В Астане ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до ул. К. Мухамедханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
В связи с этим с 21 по 29 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.
При этом движение будет организовано по одной из сторон.
Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.