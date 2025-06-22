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    18:27, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Айтматова частично закрыт в Астане

    В Астане ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до ул. К. Мухамедханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В связи с этим с 21 по 29 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.
    При этом движение будет организовано по одной из сторон.

    Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Теги:
    Дороги Регионы Астана Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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