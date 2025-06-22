Участок улицы Айтматова частично закрыт в Астане

В связи с этим с 21 по 29 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.

При этом движение будет организовано по одной из сторон.

Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.