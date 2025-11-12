Участок улицы Онгарсыновой перекроют на время в Алматы

С 13:00 12 ноября до 23:00 13 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Монке би до проспекта Турара Рыскулова.

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: Kazinform

В этом году в Алматы средним ремонтом охватят 321 улицу общей протяженностью 263,6 км.

