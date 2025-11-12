РУ
    21:42, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Онгарсыновой перекроют на время в Алматы

    В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Фаризы Онгарсыновой, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Kazinform

    С 13:00 12 ноября до 23:00 13 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Монке би до проспекта Турара Рыскулова.

    На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    Участок улицы Онгарсыновой перекроют на время в Алматы
    Фото: Kazinform

    В этом году в Алматы средним ремонтом охватят 321 улицу общей протяженностью 263,6 км.

    Ранее сообщалось, что на улицах Алматы появилась «вафельная» разметка для борьбы с пробками.                    

    Камшат Абдирайым
