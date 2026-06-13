Участок улицы Масанчи перекроют в Алматы

В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Масанчи в связи с проведением работ по благоустройству, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, с 14 июня будет перекрыто движение в южном направлении на участке от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

Фото: акимат Алматы

На время проведения работ на ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации. Горожан и гостей города просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты передвижения.

Ранее сообщалось, что до 3 июля будет закрыт для движения участок улицы Айнамалы от улицы Марток до улицы Орталык. Ограничения связаны со строительством распределительных сетей водоснабжения и канализации.