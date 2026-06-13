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    Участок улицы Масанчи перекроют в Алматы

    В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Масанчи в связи с проведением работ по благоустройству, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дороги
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в акимате города, с 14 июня будет перекрыто движение в южном направлении на участке от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

    Участок улицы Масанчи перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На время проведения работ на ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации. Горожан и гостей города просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты передвижения.

    Ранее сообщалось, что до 3 июля будет закрыт для движения участок улицы Айнамалы от улицы Марток до улицы Орталык. Ограничения связаны со строительством распределительных сетей водоснабжения и канализации.

    Дороги Алматы Закрытие дорог Благоустройство Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор