На улице Айнамалы в Алматы временно ограничат движение

В связи со строительством инженерных сетей в микрорайоне Теректы Алатауского района временно ограничат движение, передает корреспондент агентства Kazinform.

На улице Айнамалы на участке от улицы Марток до улицы Орталык ведется строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации.

В связи с проведением строительно-монтажных работ с 3 июня по 3 июля 2026 года на указанном участке будет временно ограничено движение автотранспорта.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, указатели и ограждения. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Напомним, в Алматы с 2 июня из-за дорожных работ изменились схемы движения двух автобусных маршрутов.