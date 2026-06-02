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    На улице Айнамалы в Алматы временно ограничат движение

    В связи со строительством инженерных сетей в микрорайоне Теректы Алатауского района временно ограничат движение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы улицы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На улице Айнамалы на участке от улицы Марток до улицы Орталык ведется строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации.

    В связи с проведением строительно-монтажных работ с 3 июня по 3 июля 2026 года на указанном участке будет временно ограничено движение автотранспорта.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

    Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, указатели и ограждения. Водителей просят заранее планировать маршрут.

    Напомним, в Алматы с 2 июня из-за дорожных работ изменились схемы движения двух автобусных маршрутов.

    Алматы Закрытие дорог Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор