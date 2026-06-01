Два автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы из-за ремонта дорог

В Алматы с 2 июня из-за дорожных работ изменятся схемы движения двух автобусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с проведением среднего ремонта улицы Искендирова на участке от улицы Кажимукана до улицы Азербаева и введением временных ограничений движения с 2 июня будут временно изменены схемы движения маршрутов №2 и №48.

Маршрут №2

В южном направлении: проспект Назарбаева – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина – улица Алдар Косе – улица Жамакаева – далее до конечного пункта.

В обратном направлении: улица Жамакаева – проспект Аль-Фараби – проспект Назарбаева – далее по схеме.

Маршрут №48

В южном направлении: проспект Достык – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина – улица Алдар Косе – улица Жамакаева – далее до конечного пункта.

В обратном направлении: улица Жамакаева – проспект Аль-Фараби – проспект Назарбаева – далее по схеме.

Кроме того, после завершения укладки асфальтобетонного покрытия на улице Даулеткерея на участке от улицы Жандосова до улицы Абдильдина с 2 июня маршруты №44, №50 и №250 вернутся к прежним схемам движения.

Напомним, с 30 мая в Алматы временно изменились схемы движения маршрутов № 237, № 44, № 50, № 250 в связи с ремонтными работами на нескольких участках дорог.