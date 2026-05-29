Движение автобусов скорректируют из-за ремонта улиц в Алматы

С 30 мая в Алматы временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов в связи с ремонтными работами на нескольких участках дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

На автомобильной дороге областного значения «Алмалыбак — Жетысу» будут проводиться дорожно-ремонтные работы. В связи с этим схема движения маршрута № 237 будет временно изменена до завершения ремонтных работ.

Маршрут № 237

В северном направлении: улица Сулусай — улица Достык — Проезд через село Улан — Трасса М-36 — Съезд с моста — Сорбулакский тракт — улица Шобалова — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Шобалова — Сорбулакский тракт — Заезд на мост — Трасса М-36 — улица Достык — улица Сулусай — далее по схеме.

Также с 30 мая из-за работ по укладке асфальтобетонного покрытия на улице Даулеткерея временно изменятся схемы движения маршрутов № 44, № 50, № 250 до их завершения.

Маршрут № 44

В южном направлении: улица Бекешева — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова — улица Бекешева — далее по схеме.

Маршрут № 50

В южном направлении: улица Абдильдина — улица Бекешева — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

Маршрут № 250

В западном направлении: улица Абдильдина — улица Бекешева — улица Жандосова — далее по схеме.

В восточном направлении: улица Жандосова — улица Бекешева — улица Абдильдина — далее по схеме.

Кроме того, с 30 мая в связи с капитальным ремонтом дороги Алматы-1 — станция Шамалган — Узынагаш (Сорбулакский тракт) движение маршрута № 81 будет временно изменено до завершения работ.

Маршрут № 81

В северном направлении — улица Аруана — Сорбулакский тракт до конечного пункта (улица Аруана).

В обратном направлении — Начало с конечного пункта (улица Аруана) — Сорбулакский тракт — улица Саина — далее по схеме.

Напомним, с пятницы схемы движения 7 маршрутов изменились из-за дорожных работ в Алматы.