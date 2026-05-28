Схемы движения 7 маршрутов изменят из-за дорожных работ в Алматы

С 29 мая в Алматы временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов в связи с дорожными работами на улицах Шарипова и Манаса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ.

В частности, в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия после завершения строительных работ будет перекрыто движение по улице Шарипова. На период ремонта временно изменятся схемы движения маршрутов № 25, № 99 и № 102.

Маршрут № 25

В северном направлении движение будет организовано следующим образом: улица Шарипова — проспект Рыскулова — улица Момышулы — улица Монке би — улица Мамбетова — улица Кожаханова — далее по действующей схеме.

В обратном направлении маршрут пройдет по следующей схеме: улица Кожаханова — улица Мамбетова — улица Монке би — улица Момышулы — проспект Рыскулова — улица Шарипова — далее по действующей схеме.

Маршрут № 99

В западном направлении: проспект Рыскулова — разворот в восточном направлении за улицей Момышулы — проспект Рыскулова — до конечного пункта (проспект Рыскулова / улица Шарипова).

В обратном направлении движение будет осуществляться от конечного пункта (проспект Рыскулова / улица Шарипова) — далее по установленной схеме.

Маршрут № 102

В северном направлении: улица Шарипова — проспект Рыскулова — улица Момышулы — улица Монке би — улица Мамбетова — улица Кожаханова — далее по действующей схеме.

В обратном направлении: улица Кожаханова — улица Мамбетова — улица Монке би — улица Момышулы — проспект Рыскулова — улица Шарипова — далее по действующей схеме.

Также с 29 мая в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на улице Манаса на участке от проспекта Абая до улицы Тимирязева будет временно перекрыто движение транспорта. В связи с этим временно изменятся схемы движения маршрутов № 12, № 18, № 80 и троллейбуса № 7.

Маршрут № 18

В западном направлении: улица Сатпаева — улица Ауэзова — улица Тимирязева — далее по схеме.

В обратном направлении маршрут сохраняется без изменений.

Маршрут № 80

В южном направлении: улица Манаса — улица Сатпаева — улица Ауэзова — разворот на «Атакенте» — улица Ауэзова — далее по схеме.

В обратном направлении движение без изменений.

Маршрут № 123

В южном направлении: улица Манаса — улица Сатпаева — улица Ауэзова — улица Тимирязева — далее по действующей схеме.

В обратном направлении маршрут без изменений.

Маршрут №ТП 7

В западном направлении: проспект Тимирязева — улица Розыбакиева — улица Утепова — проспект Серкебаева — проспект Тимирязева (до конечного пункта «Атакент» по проспекту Тимирязева в восточном направлении) — далее по действующей схеме.

Напомним, с 27 мая в Алматы и пригородных населенных пунктах временно изменились схемы движения ряда автобусных маршрутов из-за проведением дорожных ремонтных работ.