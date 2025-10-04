РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:52, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Герцена в Астане временно перекроют на ремонт

    Участок будет полностью перекрыт 4 и 5 октября текущего года, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Астана улицы
    Фото: Официальный сайт акимата Астаны

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по улице А. Герцена на участке от улицы Р. Дуйсенбаева до улицы Окжетпес, передает официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с этим 4 и 5 октября текущего года данный участок будет полностью перекрыт.

    - Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении.

    Ранее мы писали, что в Алматы перекроют съезд к Аль-Фараби из-за ремонта трубопровода.

    Асель Елюбаева
