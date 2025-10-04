В Алматы перекроют съезд к аль-Фараби из-за ремонта трубопровода
В Алматы на ночь перекроют съезд с проспекта Сейфуллина к проспекту аль-Фараби, передает корреспондент агентства Kazinform.
С 22:00 3 октября до 08:00 4 октября движение автотранспорта будет частично ограничено на съезде с проспекта Сейфуллина в юго-западном направлении к проспекту аль-Фараби.
Движение в южном и северном направлениях по проспекту Сейфуллина сохранится без изменений.
По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на участке магистрального трубопровода.
В компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Отметим, 31 июля в Алматы начались работы по реализации проекта реконструкции территории вдоль улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя. После завершения работ участок улицы Пушкина преобразуют в пешеходную аллею.
В апреле этого года на проспекте Райымбека батыра началось строительство линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.