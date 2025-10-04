РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:22, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы перекроют съезд к аль-Фараби из-за ремонта трубопровода

    В Алматы на ночь перекроют съезд с проспекта Сейфуллина к проспекту аль-Фараби, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    С 22:00 3 октября до 08:00 4 октября движение автотранспорта будет частично ограничено на съезде с проспекта Сейфуллина в юго-западном направлении к проспекту аль-Фараби.

    Фото: акимат Алматы

    Движение в южном и северном направлениях по проспекту Сейфуллина сохранится без изменений.

    По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на участке магистрального трубопровода.

    В компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Отметим, 31 июля в Алматы начались работы по реализации проекта реконструкции территории вдоль улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя. После завершения работ участок улицы Пушкина преобразуют в пешеходную аллею.

    В апреле этого года на проспекте Райымбека батыра началось строительство линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.

    Теги:
    Дороги Ремонт Алматы Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
