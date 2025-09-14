Участок улицы Айтеке би временно перекроют в Астане
По улице Айтеке би на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Сыганак проводятсят работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, передает агентство Kazinform.
— В связи с проведением ремонтных работ будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении с 15 по 18 сентября от ул. К. Мухамедханова в сторону ул. Сыганак, затем с 19 по 23 сентября от ул. Сыганак в сторону ул. К. Мухамедханова, — сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктур.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал об улицах, на которых ведутся ремонтные работы.
