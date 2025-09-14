РУ
    22:44, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Айтеке би временно перекроют в Астане

    По улице Айтеке би на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Сыганак проводятсят работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, передает агентство Kazinform. 

    ремонт дорог, жол жөндеу, велосипед
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В связи с проведением ремонтных работ будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении с 15 по 18 сентября от ул. К. Мухамедханова в сторону ул. Сыганак, затем с 19 по 23 сентября от ул. Сыганак в сторону ул. К. Мухамедханова, — сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктур. 

    Фото: акимат Астаны

     

    Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. 

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал об улицах, на которых ведутся ремонтные работы. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Общество Перекрытие улиц
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
