Участок улицы Айтеке би временно перекроют в Астане

— В связи с проведением ремонтных работ будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении с 15 по 18 сентября от ул. К. Мухамедханова в сторону ул. Сыганак, затем с 19 по 23 сентября от ул. Сыганак в сторону ул. К. Мухамедханова, — сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктур.

Фото: акимат Астаны

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал об улицах, на которых ведутся ремонтные работы.

